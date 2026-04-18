Лавров рассказал, как Запад долгие годы планировал три войны

Запад давно готовил три крупных конфликта, определяющие нынешнюю мировую повестку. Об этом на форуме в Турции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Перед выступлением Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье модератор сказал, что мир сейчас переживает «три войны»: на Украине, в Иране и «тихую войну против международного порядка». Эту мысль прокомментировал Лавров.

«Судя по всему, подготовка этих войн входила в планы тех, кого мы называли западными партнерами на протяжении большей части моего срока пребывания на посту министра иностранных дел», — сказал глава МИД.

По его словам, Запад прибег к такой политике сразу после распада СССР. Тогда в России постепенно стали понимать, что «нас не вполне принимают за равноправных собеседников, нам не любят говорить правду, нам любят что-то обещать, а потом делать вид, что обещания не существовало».

Он привел в пример заявления западных политиков о том, что обещание не расширять НАТО на восток было устным, а не письменным.

Эти события «вызревали задолго до украинского кризиса», добавил Лавров.