Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году просил, чтобы жителям Донбасса дали право говорить на русском языке.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.

«Специально выписал: "Россия и Украина — братские народы". Лето 2014 года, после Крыма. "Народы, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им [право] на законных основаниях говорить по-русски"», — процитировал Зеленского дипломат.

Затем Лавров напомнил, что после этих слов украинский лидер в своих интервью называл русских «существами», а также призывал тех, кто живет на Украине и ощущает себя причастным к русской культуре, «проваливать в Россию ради будущего своих детей и внуков».

