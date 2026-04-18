Лавров: у России много разногласий с нынешней администрацией США

У России очень много разногласий с нынешней американской администрацией.

Соответствующее заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

«У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел», — отметил глава МИД.

Лавров добавил, что антироссийские санкции не были сняты, дипломатическая собственность не возвращена.

Ранее Лавров сказал, что между Россией и Соединёнными Штатами «назрел разговор» о будущем экономических отношений.

RT ведёт прямую трансляцию.