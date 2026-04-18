Лавров рассказал, как ему удалось покурить в американской библиотеке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в ходе Анатолийского дипломатического форума, что экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт в 90-е годы нередко звала его покурить в библиотеку отеля Waldorf Astoria. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что работал тогда постпредом России при ООН, Олбрайт была его коллегой.

«Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты: «Я знаю, ты куришь — пожалуйста», — отметил Лавров.

По его словам, в то время в США было запрещено курить в государственных, общественных помещениях. Несмотря на это, добавил он, Олбрайт позволяла себе вот такие, «человеческие жесты».

Мадлен Корбел Олбрайт (имя при рождении — Мария Яна Корбелова) — американский дипломат и политический деятель, первая женщина в должности государственного секретаря США (1997–2001).

Олбрайт выступала за проведение Вашингтоном активной наступательной внешней политики и курса на лидерство в мире, за усиление роли державы в НАТО и расширение альянса за счёт стран Центральной и Восточной Европы.

В одном из интервью дипломат заметила, что Лавров «очень умен, очень хорошо знает процесс работы ООН, может быть очень приятным и практичным». Вместе с тем, подчеркнула Олбрайт, он может быть и «полной противоположностью всему этому».