Лавров заявил о лопающемся терпении России
Глава российского МИД Сергей Лавров предостерег тех, кто называет Россию «бумажным тигром».
Об этом сообщает ТАСС.
Лавров также отметил, что в характере у россиян «есть такое качество, как терпение».
«Мы говорим: "Бог терпел и нам велел". Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — резюмировал министр.
В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что задачей российского руководства является обеспечение безопасности граждан страны, стратегических и гражданских объектов.