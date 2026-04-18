Лавров высказался о Каллас

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал деятельность главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Он заявил, что «спокоен», пока она находится на своем посту.

В субботу глава МИД России Сергей Лавров принял участие в работе Пятого Анталийского дипломатического форума. Приглашение было направлено Лаврову от министра иностранных дел Турции

На полях одной из сессий Лавров высказался о верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. Она известна своей радикальной антироссийской позицией.

«Я спокоен, пока такие люди в стране европской есть», — заявил глава МИД РФ, используя аллюзию на стихи Маяковского.

Представители МИД отметили, что во время выступления Лаврова в зале не было свободных мест.

В Кремле рассказали, где училась глава евродипломатии

Ранее Лавров раскрыл цель США, напавших на Иран.