Лавров высказался о Каллас
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал деятельность главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Он заявил, что «спокоен», пока она находится на своем посту.
В субботу глава МИД России Сергей Лавров принял участие в работе Пятого Анталийского дипломатического форума. Приглашение было направлено Лаврову от министра иностранных дел Турции
На полях одной из сессий Лавров высказался о верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. Она известна своей радикальной антироссийской позицией.
«Я спокоен, пока такие люди в стране европской есть», — заявил глава МИД РФ, используя аллюзию на стихи Маяковского.
Представители МИД отметили, что во время выступления Лаврова в зале не было свободных мест.
