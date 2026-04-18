В МИД России оценили состояние НАТО на сегодняшний день

НАТО на сегодняшний день находится не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела альянса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума, передает РИА Новости.

«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы все, наверное, это можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», — сказал он.

До этого заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская заявила, что время, когда НАТО могло полагаться на США в вопросах выполнения всей тяжелой работы по обеспечению безопасности, прошло. Она обратила внимание, что летом в столице Турции состоится саммит НАТО. В Североатлантическом альянсе хотели бы, чтобы одним из его итогов стало усиление Канады и стран — членов из числа европейских государств, отметила Шекеринская.

1 апреля президент США сообщил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО. Причиной послужил отказ Североатлантического альянса помочь Вашингтону в ближневосточном конфликте. Американский лидер назвал организацию «бумажным тигром» и подчеркнул, что этот факт известен и его российскому коллеге Владимиру Путину.