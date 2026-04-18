В МИД РФ сделали заявление о дипломатическом присутствии в ЕС

Россия ответит на недружественные шаги официального Брюсселя, который пытается сократить дипломатическое присутствие Москвы в Евросоюзе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

Грушко прокомментировал недавнее заявление внешнеполитической службы Брюсселя о сокращении миссии РФ при ЕС.

«Рассматриваем политику официального Брюсселя по сокращению российского дипломатического присутствия на территории ЕС как дискриминационную меру, представляющую собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сказал он.

Дипломат отметил, что «подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны».

В минувшем феврале в ЕС заявили, что ограничили численность российской миссии при союзе до 40 человек. Кроме того, недружественные России европейские страны не раз высылали российских дипломатов, обвиняя в нарушении дипломатической работы.