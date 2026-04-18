Володин заявил о планах увеличить основания для выдворения иностранцев

Госдума России планирует в мае принять закон о расширении перечня оснований для выдворения иностранных граждан.

«В настоящее время выдворение… предусмотрено в 22 статьях КоАП», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, законопроект предполагает увеличение этого списка до 43 статей.

Володин отметил, что обсуждение инициативы ранее получило поддержку. Он добавил, что принятие закона запланировано на май.

Спикер напомнил, что с февраля 2025 года полиция получила право принимать внесудебные решения о выдворении. По данным МВД, в 2025 году из страны были выдворены 72 тыс. иностранных граждан, а в марте 2026 года — почти 14 тыс.

«Это говорит об эффективности принятых решений», — подчеркнул он.

Также Володин сообщил, что в Госдуме рассматриваются ещё шесть инициатив по совершенствованию миграционной политики.

Ранее сообщалось, что более 800 тыс. иностранцев незаконно находились в России на конец 2025 года.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля получили возможность подать ходатайство о признании их представляющими интерес для России.