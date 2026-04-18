В Госдуме рассматривают новые законы о мигрантах

На рассмотрении в Госдуме находится шесть законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом в Мах сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Кроме того, в Думе рассматривают законопроект, которым предлагается дополнительно расширить перечень оснований до 43 статей КоАП, касающихся мигрантов, добавил политик.

По словам Володина, в период с февраля 2025 года, когда полицию наделили правом принимать внесудебные решения о выдворении мигрантов из РФ за совершение правонарушений, с территории России было выдворено 72 тыс. иностранных граждан, в том числе с запретом въезда страну.

«В марте 2026 года — почти 14 тысяч. Это говорит об эффективности принятых решений», — подчеркнул Володин.

До этого Володин сообщил, что количество оснований для выдворения из России мигрантов будет удвоено. Спикер парламента напомнил, что работа по ужесточению миграционного законодательства ведется Госдумой с 2024 года: за это время депутаты приняли 22 федеральных закона на эту тему. Большая часть из них (18) была инициирована самими народными избранниками.