Лавров: европейская «коалиция желающих» превратится в «отжелавших»

Европейская «коалиция желающих» для отправки войск на Украину пытается выглядеть решительной, но скоро превратится в «коалицию отжелавших». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

«Они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших», — подчеркнул министр.

Он отметил, что национальные интересы европейских стран несовместимы с навязыванием реваншистской милитаризованной политики.

Ранее он сообщил, что НАТО находится не в лучшем состоянии.