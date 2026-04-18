Лавров: европейская «коалиция желающих» превратится в «отжелавших»
Европейская «коалиция желающих» для отправки войск на Украину пытается выглядеть решительной, но скоро превратится в «коалицию отжелавших». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
«Они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших», — подчеркнул министр.
Он отметил, что национальные интересы европейских стран несовместимы с навязыванием реваншистской милитаризованной политики.
Ранее он сообщил, что НАТО находится не в лучшем состоянии.