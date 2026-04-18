Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания Украины, рассчитанные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода». Ее слова приводит ТАСС.

Захарова подчеркнула, что некоторые украинцы, чьи деды и прадеды участвовали во Второй мировой войне, предпринимали попытки фальсифицировать историю.

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — сказала она.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Он сделал это заявление после возбуждения на Украине уголовного дела против помощника президента, которого обвинили в фальсификации украинской истории.