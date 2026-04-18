Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с РИА Новости заявила, что отклик западных государств на появление Дня памяти жертв геноцида советского народа оказался варварским.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой памятной даты. Ею стало 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В текущем году эта дата будет отмечаться впервые.

Захарова сообщила, что практически сразу из-за рубежа последовала варварская реакция и постыдное недовольство.

Захарова: отказ от силовых действий откроет путь к нормализации в Ливане

По её словам, Россию с новой силой принялись упрекать в искажении и переписывании истории. Дипломат подчеркнула, что при этом наша страна потеряла во Второй мировой войне двадцать семь миллионов человек. Из них больше половины являлись мирными жителями.

Также Захарова добавила, что кто-то, судя по всему, напрасно усмотрел угрозу для концепции Холокоста. Она пояснила, что складывается впечатление, будто Россия не признаёт целенаправленного уничтожения евреев нацистами и намеренно приурочила новую памятную дату ко дню начала восстания в Варшавском гетто.