Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что все больше стран понимают значение российских энергоресурсов для мировой экономики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитриев подчеркнул, что даже США осознают важность российских нефти и газа для глобального рынка.

Глава РФПИ оценил снятие санкций США с российской нефти

«Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», — предсказал он.

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В ведомстве подчеркнули, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.