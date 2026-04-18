Глава РФПИ оценил снятие санкций США с российской нефти

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение США снять санкции с российской нефти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитриев подчеркнул, что снятие ограничение с российского ресурса предприняли вопреки политической обстановке.

«Таким образом, несмотря на активное политическое сопротивление, было продлено снятие санкций с российской нефти», — сказал он.

США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В ведомстве подчеркнули, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.