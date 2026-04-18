Стало известно, где НАТО ударит по России

Балтийское море и Скандинавию назвали самым вероятным регионом, который послужит плацдармом НАТО для войны с Россией.

«В настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах. Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией»,– заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Страны НАТО пытаются нарастить возможности своего флота в Балтийском море. Активно втягиваются в структуры НАТО новые его члены – Швеция и Финляндия.

