Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Пятом Анталийском дипломатическом форуме. Самолет главы МИД РФ сел в аэропорту Антальи, передает российское внешнеполитическое ведомство.

© Telegram/MID_Russia

Отмечается, что Сергей Лавров прибыл в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Хакана Фидана. Известно, что на полях дипломатического форума у главы российского МИД запланирован целый ряд встреч, а также выступления на специальной сессии в рамках мероприятия.

«Россия приветствует позитивный настрой турецких коллег на развитие взаимоуважительного политического диалога, одним из важнейших элементов которого остается поддержание отношений на высшем уровне», - говорилось ранее в сообщении дипведомства РФ.

Напомним, в марте этого года в МИД РФ сделали заявление, что Россия, Китай и Турция наряду с другими государствами-единомышленниками готовы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Страны занимаются поиском решений по имеющимся разногласиям между сторонами.