Захарова: отказ от силовых действий откроет путь к нормализации в Ливане

Россия убеждена, что отказ от силовых действий может открыть путь к устойчивой нормализации в Ливане. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Убеждены, что полный отказ от силовых действий и возвращение к политико-дипломатическим усилиям... может открыть путь к устойчивой долгосрочной нормализации ситуации в Ливанской Республике», — приводят её слова на сайте министерства.

Также Захарова заметила, что Россия приветствует достигнутую договорённость о десятидневном прекращении огня в Ливане.

17 апреля вступило в силу десятидневное прекращение огня в Ливане.

Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».