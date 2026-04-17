В посольстве России в Бельгии прокомментировали слова главы бельгийского штаба о «Нарвской народной республике». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина призвал Евросоюз готовиться к финансовым жертвам из-за угрозы со стороны России. Он также добавил, что Москва признала «Нарвскую народную республику» в Эстонии.

По мнению дипломатов, такие заявления являются попыткой отвлечь внимание общества, а ни о какой «Нарвской народной республике» Москва никогда не упоминала. Там также отметили, что слова Вансины о Нарве не попали в печатный вариант его речи.

«Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией "Нарвской народной республики", вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому "образу врага», — заявили там.

