Россия отреагировала на обвинения в признании выдуманной республики

Посольство России в Бельгии раскритиковало заявления Генштаба королевства о якобы планах Москвы совершить нападение на Европу и признании российской стороной некой «Нарвской народной республики».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Такие инсинуации вызывают крайнее недоумение и наводят на мысль, что с экспертно-аналитическим потенциалом в военном ведомстве королевства большие проблемы», — заявили в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве прокомментировали утверждения бельгийской стороны о том, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику».

«Судя по всему, сказывается нахождение в Брюсселе штаб-квартир ЕС и НАТО, у чиновников которых военно-политическое руководство Бельгии перенимает опыт пропаганды. Достаточно вспомнить печально известные откровения [главы евродипломатии] Кайи Каллас – в ее псевдоисторической картине мира Россия умудрилась напасть на 19 стран за последние сто лет», — отметили в посольстве.

Ранее начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина заявил, что Европейский союз (ЕС) планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией. Он также призвал страны сообщества наращивать траты на оборону.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».