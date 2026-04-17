Песков прокомментировал слухи о недостатке информации у Путина

Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию по повестке дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал видеообращения некоторых блогеров, которые предположили, что до президента не доходит важная информация о ситуации в стране, передает ТАСС.

«Нет, это не так», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Путин, как глава государства, располагает самыми широкими полномочиями и осведомлен о всех ключевых событиях. По словам Пескова, президент всегда держит под контролем вопросы, находящиеся на повестке дня.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что не видит оснований для дальнейшей дискуссии по поводу видеообращения блогера Виктории Бони.

«Вчера мне был задан вопрос на этот счет, я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», – добавил Песков.

Ранее Песков сообщил, что видеообращение Бони привлекло внимание властей, однако по всем затронутым в ролике резонансным темам уже ведется масштабная работа.