В Кремле отреагировали на публикацию списка с адресами заводов БПЛА в Европе

Позиция России о местах производства беспилотников для Украины, расположенных в Европе, изложена в заявлении Минобороны РФ.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«... растет вовлеченность Европы в конфликте (украинском – прим. ред.)», — отметил он.

15 апреля в российском Минобороны заявили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории России.

Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся дроны. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после публикации Минобороны заявил, что перечень предприятий, производящих дроны для ВСУ, надо воспринимать как список потенциальных целей для ВС РФ.