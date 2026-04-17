Стала известна позиция России по конфликту на Кипре

Россия выступает за решение конфликта на Кипре дипломатическим путем, учитывая интересы обеих общин острова. Об этом заявил «Комсомольской правде» российский посол на Кипре Мурат Зязиков.

Ранее Кипр обвинил Турцию в размещении танков в буферной зоне ООН. Местные СМИ сообщали, что турки перебросили 15 единиц техники и установили в новом месте флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Однако официальный представитель миссии ООН в регионе опроверг эту информацию.

При этом жители приграничного населенного пункта Пила рассказали, что никакого обострения ситуации нет и «это все какая-то ерунда и показуха».

«Никаких следов стягивания военной техники не видно. Над деревней нависает блокпост турко-киприотов, расположенный на холме, но он был там и раньше», — отмечает корреспондент газеты с места событий.

В свою очередь пресс-секретарь ВСООНК Алим Сиддик подчеркнул, что усиленные патрули миротворцев ООН «взаимодействуют со всеми сторонами в целях восстановления прежнего статус-кво в этом районе».

А посол России на Кипре Мурат Зязиков призвал стороны избегать эскалации, отметив, что решение кипрской проблемы — «одна из непростых задач, стоящих перед мировым сообществом на протяжении многих лет».

«Россия вновь подчеркивает свою приверженность диалогу в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и мирному урегулированию конфликта посредством дипломатии», — пояснил он.

По словам Зязикова, наравне с представителями других стран в поддержании мира на острове участвуют и российские миротворцы, также для России «это еще и вопрос безопасности 150 тысяч наших соотечественников, живущих на Кипре».

«Позиции Москвы как постоянного члена Совбеза ООН неизменны — мы поддерживаем поиски комплексного мирного решения, учитывающего интересы обеих общин острова», — подчеркнул он.

Напомним, что с 1974 года Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами. Летом 2024-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил создание базы ВМС Турции на Северном Кипре. По его словам, такая база появится, «если это потребуется». Эрдоган также призвал все стороны воздерживаться от шагов, которые способствуют напряженности на Кипре.