МИД России уличил Францию в лицемерии

Французские дипломаты делают лицемерные заявления о «важности обменов» с России в то время, как Париж свернул множество связей с Москвой.

На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Лицемерно звучат заявления французских дипломатов о "большом значении, которое Посольство придает обменам между нашими странами". Это говорят представители того государства, которое свернуло деловые, научно-образовательные и гуманитарные связи с Россией. Вынудило многие французские компании закрыть инвестиционные проекты в России», — указала дипломат.

Захарова также напомнила, что французская сторона также приостановила реализацию всех проектов с участием российских правительственных организаций культуры и артистов, поделив культуру России на «правильную» и «неправильную».

13 апреля Захарова заявила, что Франция делает чудовищные с исторической точки зрения заявления, разрушающие «те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у России с этой страной складывались».