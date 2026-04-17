Опубликован рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 76 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 12 процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились с ответом на вопрос. О доверии к главе государства заявили 74 процента респондентов. Не доверяют ему 16 процентов, 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 10 по 12 апреля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В марте президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Путин оказался «крепким орешком» для Запада. По его словам, западные страны «думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства», пока не наткнулись на российского лидера.