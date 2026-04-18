В МИД РФ назвали голословными и русофобскими обвинения России в хакерских атаках

В МИД России назвали бездоказательными и русофобскими обвинения США в адрес России о причастности к кибератакам. С таким заявлением на брифинге 16 апреля выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, подобные заявления регулярно появляются в преддверии выборов в США и сопровождаются утверждениями о «вмешательстве» и кибератаках, якобы связанных с российскими структурами. В МИД отметили, что такие обвинения повторяются с 2016 года и не подкрепляются доказательствами.

«Разумеется, никаких доказательств причастности России не приводится: ни одного файла, ни одной строчки кода, ни одного IP-адреса», – заявила Захарова.

В ведомстве также подчеркнули, что США не используют существующие международные механизмы для проверки подобных инцидентов, включая реестр контактных пунктов ООН, действующий с 2024 года, через который можно оперативно обмениваться информацией о кибератаках.

Российская сторона считает, что подобные заявления направлены на нагнетание напряженности и препятствуют развитию сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. В МИД также указали на рост напряженности в этой области, связанный, по их оценке, с политикой НАТО и США, а также заявили о продолжающихся DDoS-атаках на российскую инфраструктуру со стороны украинских киберпреступников.