Великобритания продлевает страдания украинцев путем поставок Киеву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.

«Это только продлит страдания на Украине и продлит войну. Это лишь свидетельствует о том, что Великобритания не хочет урегулирования», — уличил Келин.

По его словам, европейские страны желают сыграть решающую роль в затягивании, а не урегулировании конфликта.

Великобритания устала от санкций против России — посол Келин

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес, в том числе несколько британских.