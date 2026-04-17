Не стал сдерживаться: Путин устроил разнос своим чиновникам, удивив Китай

В Кремле на текущей неделе состоялось совещание, посвященное ситуации в российской экономике. Мероприятие вызвало большой резонанс – Владимир Путин поднял на нем довольно неприятные темы. Как отметили журналисты из КНР, в ходе совещания бросилось в глаза поведение российского президента, который не скрывал своего недовольства.

© kremlin.ru

«В Москве состоялась встреча Путина с высокопоставленными чиновниками, на которой президент был рассержен», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что обычная сдержанность Владимира Путина на публичных выступлениях в этот раз уступила место открытому проявлению недовольства. Он не прилагал усилий, чтобы скрыть свои эмоции, начав доклад с экономических показателей. Согласно его заявлению, российская экономика демонстрирует отрицательную динамику уже два месяца подряд, а за январь-февраль ВВП снизился на 1,8 %.

Путин потребовал объяснений по поводу макропоказателей

«Путин выразил свое возмущение напрямую высокопоставленным экономическим чиновникам, вызванное не только неутешительными цифрами, но и оправданиями, которые ему представили подчиненные. Те склонны были объяснять замедление экономики календарными и сезонными факторами, например, уменьшением числа рабочих дней, однако Путин незамедлительно отверг подобные аргументы», – передают китайские журналисты.

В Китайской Народной Республике подчеркнули, что резкая риторика Путина стала неожиданностью. При этом, как отмечается, его недовольство вполне объяснимо. Российская экономика уже не первый год находится под давлением внешних факторов, и в таких условиях правительство обязано демонстрировать максимальную эффективность. Тем не менее, существуют и обнадеживающие сигналы: совсем недавно эксперты Международного валютного фонда (МВФ) скорректировали в сторону улучшения свой прогноз роста российской экономики, увеличив его с 0,8% до 1,1% на 2026 и 2027 годы, пишет АБН24.

Напомним, Путин указал правительству на проблемы в экономике. Как отметил лидер, фактические макроэкономические результаты отстают от прогнозных значений, заложенных как кабинетом министров, так и аналитиками.