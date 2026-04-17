Российский сенатор не смог предсказать срок возобновления переговоров по Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с «Лентой.ру», что предсказать срок возобновления переговоров по Украине невозможно, поскольку Киев сам должен высказать такое пожелание.

По словам Джабарова, Россия давно выставила свои условия, которые известны украинской стороне. При этом, как отмечает сенатор, власти Украины предпочитают воевать вместе с европейцами до победного конца, разрушая собственную страну.

Джабаров выразил уверенность, что наступление Вооруженных сил России продолжится в ближайшие месяцы, и тогда украинская сторона быстрее созреет к мирным переговорам. Правда, по его словам, условия для них могут быть еще хуже.

Названо условие для наступления мира на Украине

Кроме того, сенатор обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заявлял, будто переговоры с Россией встали на паузу из-за событий на Ближнем Востоке. Джабаров при этом подчеркивает, что переговоры нужно вести с Россией, и неясно, при чем здесь администрация США или ситуация в Иране.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посредничество США в процессе мирного урегулирования украинского кризиса пока стоит на паузе из-за загруженности американцев.

9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры по Украине продолжаются неформально и конфиденциально.

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорам по Украине.