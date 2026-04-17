Президент Бразилии Лула да Силва заявил в интервью испанской газете El País, что прекращение конфликта на Украине невозможно без внешнего посредничества в формате переговоров.

По словам бразильского лидера, в начале войны как стороны, так и их союзники питали иллюзии относительно скорой победы.

«[Экс-президент США Джо] Байден думал, что скоро уничтожит Россию. А Россия думала, что скоро уничтожит Украину. Они ошибались. Война продолжается уже четыре года», — подчеркнул да Силва.

Он также выразил сомнение, что боевые действия прекратятся в ближайшее время без внешнего вмешательства, поскольку ни одна из сторон пока не достигла своих целей.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова продолжать переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Москва приветствует этот процесс и выражает готовность к переговорам.