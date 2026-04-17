На российско-американском саммите в августе 2025 в Анкоридже было достигнуто понимание справедливого мира между Россией и Украиной. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.

«В августе прошлого года в Анкоридже на саммите Россия — США было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной...» — сказал он журналистам.

При этом, по его словам, страны — члены ЕС и европейская бюрократия возражают против достижения мира.

В начале марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время круглого стола по украинскому урегулированию заявил, что Москва подтверждает свою приверженность договоренностям, которые были достигнуты с Вашингтоном в Анкоридже, и рассчитывает, что США не свернут с этого курса под давлением европейских партнеров.

По его словам, достигнутые во время августовской встречи договоренности предполагают серьезные компромиссы с российской стороны.

Ранее Никонов по итогам визита депутатов Госдумы в США заявил, что дух Анкориджа жив.