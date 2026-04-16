Захарова заявила, что американские базы в Персидском заливе принесли только беды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что базы США в Персидском заливе принесли только беды. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга с журналистами Захарова заявила, что американские базы не обеспечили странам Персидского залива безопасности, а наоборот, навлекли на них проблемы.

«Что получилось? Вместо осуществления прикрытия тех стран, за обеспечение безопасности которых они получали деньги и декларировали ее, они только лишь навлекли действительно крупнейшие беды и проблемы», — заявила она.

