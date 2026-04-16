Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

Заявления лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра об отношениях с Россией, сделанные до его вступления в должность премьер-министра, комментировать бесполезно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока политические деятели находятся в предвыборном кураже, который, до того момента пока они не вступили официально в должность, продолжает иметь над ними некую власть, комментировать это бесполезно», — отметила дипломат.

По ее словам, оценку заявлениям Мадьяра можно будет давать после того, как он вступит в должность премьера и сформулирует свои подходы к внешней политике, в том числе по вопросам двусторонних отношений с Россией.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии намерено и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. При этом он подчеркнул, что Будапешт прекратит блокировать выделение Украине кредита Европейского союза на сумму 90 миллиардов евро.