Захарова прокомментировала план Макрона по Ормузу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Макрон заявил, что Франция занимается созданием новой военной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. По мнению Захаровой, план Макрона неосуществим. Она также добавила, что президенту Франции «главное опубличить мысль», а не реализовать какой-то план.

«Очевидно, что в таком виде это недееспособный проект. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что для Парижа главное не реализовать инициативу во благо, а просто опубличить очередную какую-то мысль, если это можно назвать мыслью, и использовать эти круги по воде в собственных интересах», — заявила она.

Помимо этого Захарова также добавила, что Макрон не согласовал свой план со сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

