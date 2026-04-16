Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала осквернение памятников красноармейцам в Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, Москва с возмущением восприняла новости об осквернении памятников маршалу Георгию Жукову и красноармейцам. При этом дипломат также заявила, что этот поступок является «преступной выходкой маргиналов или провокаторов» и не имеет ничего общего с отношением граждан Сербии.

«Новость, которая по-настоящему шокировала, она пришла из Сербии. Мы с возмущением узнали об осквернении в городах Крагуевац и Пожаревац в Сербии памятников погибшим красноармейцам времен Второй мировой войны, а также бюстов маршала Георгия Константиновича Жукова, героя не только нашей страны, но и всей Европы, всего мира», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что Россия «всегда знала», что власти и народ Сербии «свято и с уважением относится к памяти павшим в борьбе с коричневой чумой».

«Мы убеждены, что это неизменно, и подобные инциденты — просто преступные выходки маргиналов или провокаторов, которые не имеют понятия о героической истории советско-югославского боевого братства, о которое и споткнулась гитлеровская военная машина», — добавила она.

