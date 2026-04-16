Депутат призвал наказать тех, кто хочет снести Вечный огонь в Латвии

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал наказать тех, кто хочет снести Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилс. Об этом сообщает News.ru.

Таким образом Колесник отреагировал на слова бывшего депутата из Даугавпилса Юрия Зайцева. Ранее тот заявил, что в городе могут демонтировать Вечный огонь. Кроме того, СМИ сообщили, что памятник был оцеплен.

По словам Колесника, «Латыши всегда были вандалами», а Москва должна «внимательно подумать», как ответить на возможный снос Вечного огня. Кроме того, он заявил, что правоохранительные органы России могут «найти и серьезно наказать» тех, кто занимался сносном.

«Латыши всегда были вандалами. Решили догнать по хамству Литву и Эстонию. Хотя в Латвии забыли, что при нацистах они были людьми второго сорта. Они еще за латышских стрелков не ответили, которые ворвались в Петербург и устроили нам переворот в Российской империи. Воюют с теми, кто их освободил от нацизма. Надо внимательно подумать, как ответить Риге. Наши правоохранительные органы могут выяснить, кто это сделал, кто принимал решения, у нас есть такие возможности. Их накажут, и довольно серьезно. Должны же быть подписанные документы. Этих людей нужно осудить по статье и объявить в международный розыск», — заявил он.

Ранее Колесник предложил выкупить вечный огонь в Даугавпилсе.