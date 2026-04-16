Предсказать срок возобновления переговоров по Украине невозможно, потому что Киев сам должен высказать такое пожелание, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Украина прилагает максимальные усилия, чтобы переговоры не начинались.

«Россия свои условия давно выставила, украинская сторона их знает, но предпочитает воевать вместе с европейцами до победного конца, разрушая при этом собственную страну», — Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор выразил уверенность, что российское наступление продолжится в ближайшие месяцы, и тогда украинская сторона быстрее созреет к мирным переговорам. Правда, по его словам, условия для них могут быть еще хуже.

Более того, Джабаров обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, якобы переговоры с Россией встали на паузу из-за событий на Ближнем Востоке. Однако, уточняет сенатор, переговоры нужно вести с Россией, и непонятно, при чем здесь администрация США или ситуация в Иране.

«Американцы воюют с Ираном вместе с Израилем, но это нисколько не мешает начинать переговоры с Москвой. Я думаю, что это они маскируют свои истинные желания использует любые предлоги. Поэтому надо спокойно ждать, когда украинцы созреют, что надо заканчивать с войной. Сроки, когда это произойдет, никто не назовет», — заключил Джабаров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова продолжать переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Москва приветствует этот процесс и выражает готовность к переговорам.