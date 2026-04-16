В МИД России назвали главного спонсора конфликта на Украине

Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», — сказала она.

По словам дипломата, Берлин — главный партнер Киева по «могилизации».

Накануне Минобороны России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным МО, предприятия по производству БПЛА находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии и еще четырех странах Европы. При этом в Израиле и Турции производятся комплектующие для беспилотников.

В министерстве подчеркнули, что расценивают решение помогать ВСУ поставками дронов как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации на всем Европейском континенте и «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

В феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал Германию крупнейшим спонсором Украины за все время вооруженного конфликта. По его словам, с 2022 года страна выдела Киеву €55 млрд евро только на военные нужды.