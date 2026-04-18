Президент США Дональд Трамп не стремился уничтожить иранскую цивилизацию, это была фигура речи. В реальности американцам нужен был контроль над Ормузом и поставками нефти. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава российской дипломатии в субботу выступил в Турции, на Анталийском дипломатическом форуме.

Он сказал, что не думает, что у американского президента действительно были планы уничтожить цивилизацию.

«Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были — это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», — отметил Лавров.

В начале апреля президент США Дональд Трамп пообещал «устроить ад в Иране», он заявил, что уничтожит иранскую цивилизацию. На его слова обратили внимание в ООН.