Посла Мексики вызвали в МИД РФ из-за россиянки

Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с ситуацией с россиянкой.

Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Был вызван посол Мексики... Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России. Напомню, она незаконно удерживается государственными органами опеки Мексики в закрытом специализированном учреждении», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона требует от Мехико незамедлительного консульского доступа к задержанной.

По данным Telegram-канала Mash, 17-летнюю россиянку Кристину Романову похитили в Мексике и уже 2,5 года удерживают в рабстве. Утверждается, что девочку увезли из школы на глазах у ее матери, выпускницы петербургской консерватории и пианистки Марины Романовой. Женщина видела, как неизвестные силой усадили дочь в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и куда-то увезли.

Утверждается, что девушку якобы накачивают наркотиками, насилуют и перемещают по городам, чтобы затем в 18 лет продать в сексуальное рабство и заставлять рожать детей на продажу.