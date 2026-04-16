Матвиенко рассказала о темах разговора с Эрдоганом

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган попросил напомнить российскому коллеге Владимиру Путину, что его очень ждут с визитом, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она находится в Стамбуле с рабочим визитом для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза.

"Очень важно, что на российско-турецкие отношения в нынешних современных условиях турбулентного мира не влияет политическая конъюнктура. И даже в этих сложных условиях наши отношения развиваются успешно", - заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда призналась журналистам, что находится под большим впечатлением от встречи с турецким лидером.

"Такой мудрый, волевой, влиятельный, твердо отстаивающий суверенитет своей страны, не позволивший втянуть ее в региональные конфликты человек", - отметила она.

По словам Матвиенко, Эрдоган попросил ее напомнить Владимиру Путину, которого назвал очень большим другом, что президента России очень ждут в Турции.

"Обсудили двустороннюю повестку, наши торгово-экономические связи развиваются успешно. Мы вышли на планку 60 миллиардов долларов по итогам прошлого года, но наши лидеры поставили задачу выйти в ближайшее время на 100 миллиардов, и возможности, потенциал для этого есть", - сообщила политик.

Одной из тем разговора стало строительство АЭС "Аккую", завершить первую очередь которой планируется до конца этого года и продолжить вторую.

"Для Турции это, конечно, большой прорыв. Она получит дешевую, экологически чистую электроэнергию для обеспечения своей экономики. Второе - она получает новые компетенции, высокотехнологичные технологии, кадры. Они очень дорожат этим проектом!" - подчеркнула спикер СФ.

Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Сейчас обе страны заинтересованы совместно предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы успешно завершились переговоры между Ираном и США.

"Переговоры требуют усилий, мудрости, умения. Но переговоры всегда приводят к какому-то конечному результату. Это неизбежный путь для этого региона, который был взорван нападением на Иран", - подчеркнула глава верхней палаты российского парламента.

Что касается переговоров по Украине, президент Турции снова предложил стамбульскую площадку для их продолжения.