Выход Кишинева из СНГ: что изменится в отношениях России и Молдавии

Выход Молдавии из СНГ приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Такое мнение высказал Life эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он обратил внимание на то, что власти Молдавии уже давно сменили свой политический вектор.

«Курс на русофобию станет основным для нынешнего руководства Молдовы, и так будет продолжаться, я думаю, до того момента, пока Запад по тем или иным причинам сам не захочет его поменять. Если вообще захочет», — отметил Владимир Брутер

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, Молдавия уже не участвует в СНГ в полном смысле этого слова, а после официального выхода из содружества ей придется пройти переходный период.

Брутер прогнозирует, что отношения с Москвой у Кишинева будут ухудшаться еще больше или вовсе прекратятся.

Ранее парламент Молдавии денонсировал ключевые документы СНГ — соглашение о создании организации и ее устав. Из 101 депутата решение поддержали 60. Среди них были 54 представителя правящей партии «Действие и солидарность».