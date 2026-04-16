Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает международного суда, а не премии, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он прокомментировал сообщения о присуждении украинскому лидеру награды.

Владимиру Зеленскому ранее вручили международную премию «Четыре свободы». Ее присудили за якобы борьбу во имя безопасности всей Европы.

«Это определенные глупости. Естественно, чего заслуживает Зеленский — это международного суда», — сказал Чепа.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» назвал присужденную Зеленскому премию бессмысленной наградой, которая только позорит его.

«Какая-то ряженая награда, совершенно бессмысленная. Какую безопасность Европы обеспечивает Зеленский, кроме того, что рассорил все страны европейские с нами? Вот вся его заслуга в этом. Я думаю, что эта медаль не красит его как профессионала, а просто позорит», — заявил Джабаров.

По его словам, Зеленский должен уйти в отставку и позволить украинскому народу избрать нового президента.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и военно-морскими силами США. При этом он признался, что президент США Дональд Трамп еще не обращался к Киеву за помощью с разблокированием пролива.

По словам политолога Александра Асафова, Зеленский высказывается на резонансные темы, включая вопросы международной повестки, чтобы оставаться в повестке.