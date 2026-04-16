Мединский раскритиковал финский музей за изменение национальности Репина

Помощник российского лидера Владимир Мединский прокомментировал изменение национальности русского художника Ильи Репина в финском музее «Атенеум» на «украинца».

«Глупые безграмотные люди будут всегда», — цитирует его РИА Новости.

Мединский отметил, что «со временем мир станет умнее».

Ранее стало известно, что в финском музее изменили национальность русского художника Ильи Репина на украинскую. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов назвал это проявлением русофобии.