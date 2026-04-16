Возвращение санкций и видео Бони: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 апреля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал возвращение американских санкций и обращение Виктории Бони.

Возвращение санкций США

Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу - истекла лицензия американского Минфина, выданная в середине марта сроком на 30 дней. США ослабили санкции из-за кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Песков заявил, что Россия ожидала возвращения санкций, передает ТАСС.

«Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия не первый год живет «под грузом санкций», которые считает незаконными, и научилась минимизировать их последствия.

Послание Путина

Песков заявил, что сроки обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию пока не определены, сообщает ТАСС. По словам Пескова, Путин еще «не принял решение по срокам».

Отношения с Азербайджаном и задержанные россияне

Песков указал, что МИД России сделал «исчерпывающее заявление» об урегулировании ситуации вокруг рейса AZAL с Азербайджаном. Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремлю нечего добавить к этому.

В конце 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе Актау. Жертвами катастрофы стали 38 человек. Путин принес извинения в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, которые, по данным следователей, входили в состав этнической преступной группы. Задержания были связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. В конце июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку.

Позже азербайджанские власти задержали нескольких сотрудников агентства. Также были задержаны несколько россиян - в Баку заявили, что подозревают их в обороте запрещенных веществ (большинство задержанных - IT-специалисты).

В апреле 2026 года Министерства иностранных дел России и Азербайджана опубликовали совместное заявление, сообщив, что пришли к «надлежащему урегулированию последствий» крушения самолета.

Сотрудников агентства Sputnik отпустили на свободу осенью 2025-го. Песков сообщил 16 апреля, что другие россияне, задержанные в Азербайджане в прошлом году, пока остаются в бакинском СИЗО. Он подчеркнул, что МИД России «очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан».

Обращение Бони

Телеведущая, блогер Виктория Боня опубликовала обращение к российским властям. В своем видео она перечислила несколько проблем, включая наводнение в Дагестане и ограничения в интернете. Песков заявил, что в Кремле видели обращение Бони, поскольку оно стало популярным, передает ТАСС.