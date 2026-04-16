В России ответили на вопрос об ударах по местам производства дронов в Европе

Высшее командование России примет решение об ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе после раскрытия Министерством обороны адресов производств.

Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

«Наносить удары реально или нет — это решает только верховный главнокомандующий и Генеральный штаб. В принципе, это хорошо, что мы знаем адреса», — обозначил Джабаров.

Российский сенатор также поделился сведениями о том, что до конца 2026 года Великобритания должна поставить Украине 120 тысяч дронов.

В этой связи он призвал европейские страны задуматься.

«Ведь они фактически давно втянуты в войну и работают на продолжение этой войны», — заключил Джабаров.

Ранее Минобороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В частности, в список вошли филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.