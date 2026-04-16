Россия на протяжении длительного времени находится под давлением санкций, которые считает незаконными, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию минфина США о новых ограничениях.

«Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше», – подчеркнул Песков.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта.

Президент Владимир Путин заявил о полном крахе западных карательных мер против страны.