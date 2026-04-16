Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл реакцию Кремля на обращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости.

Песков, в частности, заявил, что в Кремле видели ролик Бони, и подчеркнул, что оно действительно обратило стало популярным.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в видео блогерша затронула весьма резонансные темы.

«Но по ним ведется, справедливости ради, большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания», — заключил представитель Кремля.

Ранее блогер vitorio091 связал возможное ослабление блокировок интернета в России, о которых ранее сообщало издание Forbes, и обращением Бони к главе государства. Он в шутку отмечал, что российская блогерша «изучена на три процента».

14 апреля Боня опубликовала 18-минутное видео, в котором она обратилась к главе государства. Она, среди прочего, предложила создать платформу, которая бы позволяла россиянам напрямую связаться с Путиным.