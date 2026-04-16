Российский чиновник поблагодарил Алиева за три вещи

Заместитель председатель правительства России Алексей Оверчук в ходе 24-го заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь, поддержку и доставку гуманитарной помощи в Иран.

Его слова приводит Азербайджанское информационное агентство (APA) в Telegram-канале.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство Азербайджана и Президента Ильхама Алиева. Мы признательны за помощь и поддержку, оказанные при эвакуации российских граждан из Ирана, а также при доставке гуманитарных грузов для иранского народа», — рассказал чиновник.

Оверчук также рассказал об эвакуации 500 граждан России из Ирана при поддержке Азербайджана. По его словам, сотрудничество в этой сфере еще раз показывает высокий уровень отношений между странами.

Сообщается, что по итогам заседания межправительственной комиссии стороны подписали протокол по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее Алиев передал привет главе Совета Федерации России Валентине Матвиенко через председателя азербайджанского парламента Сахибу Гафарову. Это произошло в ходе их встречи на полях 152-й ассамблеи межпарламентского союза.