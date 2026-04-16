Матвиенко заявила о новых возможностях для сотрудничества России и Азербайджана

Российские парламентарии считают, что нужно возобновить проведение форума регионов России и Азербайджана. Об этом 16 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

Делегация российских законодателей принимает участие в мероприятиях 152-й ассамблеи МПС в Стамбуле, которые проходят 15-17 апреля.

На встрече с азербайджанской коллегой Матвиенко отметила, что 15 апреля министерства иностранных дел двух стран выступили с заявлением о том, что Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета авиакомпании AZAL, которое произошло вблизи города Актау 25 декабря 2024 года. Она констатировала, что данный непростой этап во взаимоотношениях двух стран «мы закрыли» и это открывает новые возможности для развития российско-азербайджанских отношений.

По словам Матвиенко, отношения России и Азербайджана «имеют огромный потенциал» и развиваются во многих сферах, включая межпарламентское сотрудничество.

Также, как отметила председатель Совфеда, «мы планируем возобновить такой формат сотрудничества как форум регионов наших стран», который в последний раз проводился в 2024 году.

По ее словам, около 70 регионов России сотрудничают с территориями Азербайджана. Теперь, как сказала Матвиенко, «мы ждем решения азербайджанской стороны, когда было бы удобно, какое место и время проведения» может быть у форума регионов двух стран.

«Мне кажется, этот формат нам нельзя потерять. Он достаточно эффективно работает у нас с Белоруссией, с другими государствами», — заявила она.

В свою очередь, Гафарова подчеркнула, что сотрудничество с Россией имеет свои традиции. Среди прочего она отметила экономические связи, активное взаимодействие в гуманитарной сфере и сделала особый акцент на активизировавшемся сотрудничестве парламентариев.